Maltempo, 27.000 fulmini caduti in 12 ore sulla Toscana

agenzia

Nubifragio a San Gimignano, 60 mm in un'ora

FIRENZE, 06 LUG – Nelle ultime 12 ore ci sono stati in Toscana 27.000 fulmini scaricati dai temporali nelle varie zone della regione. Lo riporta la protezione civile mentre in serata altre celle temporalesche sono ancora attive a Piombino e nella zona di Pomarance (Pisa). Interventi di ripristino sono ancora in corso in particolare nella zona di San Gimignano dove si è abbattuto un nubifragio con oltre 60 mm di pioggia caduti in un’ora.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA