Maltempo, a Milano l’esondazione del Seveso è durata 9 ore

agenzia

L'assessore, 'abbiamo davanti almeno due settimane di lavoro'

MILANO, 23 SET – E’ durata 9 ore, dalle 10 del mattino, l’esondazione del Seveso che ieri, a causa della pioggia, ha allagato i quartieri Niguarda e Isola di Milano. Lo ha spiegato l’assessore alla Protezione civile, Marco Granelli, spiegando che le vasche di contenimento hanno retto, ma non hanno contenuto tutta la pioggia caduta lungo il percorso del torrente, da 110 a 210 millimetri a seconda della zona. “Abbiamo davanti almeno due settimane di lavoro – ha dichiarato – e faremo tutto il possibile”. Ieri la prima vasca, a Bresso, nell’hinterland di Milano, ha resistito due ore circa e ha trattenuto 260mila metri cubi d’acqua, la seconda, a Senago, attivata per la prima volta, non è riuscita a contenere il resto. Ieri a tarda sera Granelli ha coordinato la prima riunione per i lavori di pulizia delle aree allagate. Nella notte 50 mezzi, ha spiegato, hanno lavorato per togliere acqua e detriti dai binari per consentire il passaggio dei tram stamani alla riapertura del servizio, per pulire gli accessi alle scuole e l’area dove oggi si svolge il mercato di piazzale Lagosta e per ripristinare la viabilità lungo i viali Zara, Suzzani, Sarca e Testi. Oggi pomeriggio nuova riunione per fare il punto sulla situazione.

