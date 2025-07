Maltempo, acquazzone smorza caldo a Firenze ma cadono alberi

agenzia

Cipresso spezzato in due da un fulmine. Pianta su auto in sosta

FIRENZE, 06 LUG – Un acquazzone su Firenze ha smorzato a metà giornata la cappa di caldo torrido che da giorni grava sul capoluogo toscano dove la protezione civile ha indicato codice di rischio ‘rosso’ per dieci giorni consecutivi. Venti di aria fresca hanno in parte rimpiazzato la canicola. Ci sono state cadute di alberi in strada. I vigili del fuoco segnalano in particolare una pianta caduta nel viale Fanti, zona stadio, su due vetture in sosta. In provincia, a Montespertoli un fulmine ha colpito un cipresso e l’ha spezzato in due.

