Maltempo al Nord: frane e paura in Piemonte e Valle d’Aosta, due morti e un disperso in Canton Ticino

METEO

Danni e disagi nel Nord Italia per la violenta ondata di maltempo di ieri che ha provocato un’alluvione su Valle d’Aosta e Piemonte. Difficile la situazione anche nel Cantoni Ticino nella Svizzera italiana.

Canton Ticino

Due morti e un disperso per un nubifragio nel Canton Ticino. In Vallemaggia, riportano media della Svizzera italiana, i violenti temporali, a quanto fa sapere la Polizia cantonale, hanno causato un’importante frana in zona Fontana. Le autorità svizzere comunicano che sono state recuperate dai soccorritori della Rega le salme di due persone, attualmente in fase di identificazione. Sono attive le ricerche di una terza persona che risulta dispersa. A Mogno è presente una colonia estiva che accoglie una settantina di persone tra monitori e ospiti mentre a Peccia si trovano circa 300 persone, presenti per il locale torneo di calcio. In entrambi i casi nessuno ha riportato conseguenze. È in corso l’evacuazione della colonia mentre sono attualmente al vaglio le modalità per quella relativa alle persone presenti a Peccia. I soccorsi, fa sapere la polizia, sono resi particolarmente difficoltosi dalle cattive condizioni meteo. La strada cantonale è interrotta dal ponte di Visletto, frazione di Cevio, travolto dalle acque e crollato e le valli Bavona, Lavizzara e di Campo non sono quindi raggiungibili via terra. Sono inoltre stati evacuati i campeggi – fa sapere il Corriere del Ticino -presenti lungo il fiume Maggia. Nella zona maggiormente colpita le comunicazioni e l’elettricità sono interrotte. Per il coordinamento degli enti di primo intervento è operativo uno Stato maggiore regionale di condotta.

Piemonte

Per le abbondanti piogge che hanno colpito l’area settentrionale del Piemonte squadre dei vigili del fuoco stanno operando nelle province del Verbano e di Torino per frane, smottamenti e soccorsi – al momento 80 – a persone in difficoltà. A Locana (TO) sono state trasferite ieri in una zona sicura 37 persone che erano rimaste bloccate in un ristorante a causa di una frana. A Mathi, sempre provincia di Torino, sono state evacuate precauzionalmente due famiglie residenti in abitazioni minacciate dall’esondazione del fiume Stura di Lanzo. Da segnalare intervento dei vigili del fuoco di Torino effettuato stanotte tra Montanaro e San Benigno Canavese per il salvataggio di due adulti e di una neonata di 3 mesi bloccati in auto per l’innalzamento dell’acqua del torrente Orco. A Noasca (TO) esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra sono al lavoro per liberare da frane la strada che porta a Ceresole Reale. Nell’alto Verbano a Macugnaga per l’esondazione in più punti del torrente Anza squadre hanno operato per evacuare e portare in zona sicura di diverse persone. Dalle ore 5:30 di stamattina l’elicottero Drago del reparto volo Piemonte sta effettuato ricognizioni aeree sulle aree interessate dal maltempo.

Valle d’Aosta