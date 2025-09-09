Maltempo, allagamenti a Massa e Carrara per forte temporale

agenzia

Nubifragio ha colpito nelle prime ore del mattino

MASSA (MASSA CARRARA), 09 SET – Disagi alla circolazione e allagamenti a Massa e Carrara a seguito di un violento temporale che ha colpito il territorio le prime ore del mattino. Se nelle zone montuose della Lunigiana non si registrano particolari criticità, i maggiori problemi sono avvenuti nelle città a valle. Allagamenti diffusi a Massa, compresa la zona della stazione ferroviaria dove il sottopasso di accesso ai binari è stato completamente inondato e per questo inaccessibile. Situazione simile anche a Carrara, con numerose aree in cui le strade hanno subito allagamenti, in particolare nelle frazioni di Marina di Carrara e Avenza. La situazione del torrente Carrione, che alle prime ore del mattino aveva iniziato a ingrossarsi, è tornata sotto controllo, confermato anche dalla sindaca di Carrara Serena Arrighi. La protezione civile è in azione da alcune ore sul territorio per supportare la popolazione. Non risultano feriti a seguito del nubifragio, mentre si segnalano disagi subiti da alcune attività commerciali.

