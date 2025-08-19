Maltempo, allerta arancione su Liguria e Lombardia

agenzia

Piogge e temporali dal Nord al Centro. Gialla in otto regioni

ROMA, 19 AGO – Una perturbazione di origine atlantica, proveniente dalla Francia, tenderà nelle prossime ore a spostarsi verso l’Italia, portando condizioni di instabilità meteorologica su gran parte delle regioni settentrionali e parzialmente su quelle centrali. Lo rende noto la Protezione Civile. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 19 agosto, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, dapprima su Valle d’Aosta e Piemonte, in estensione a Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 20 agosto, allerta arancione su parte di Liguria e Lombardia, allerta gialla sui restanti settori delle due regioni, su Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e su alcuni settori di Friuli-Venezia Giulia e Marche.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA