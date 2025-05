Maltempo, allerta gialla in Toscana per forti temporali

agenzia

Domani a partire da Versilia, Lunigiana e Garfagnana

FIRENZE, 19 MAG – Allerta gialla in Toscana per “rischio idrogeologico e temporali forti dalle 11 fino alle 22 di domani martedì 20 maggio”. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Possibili, spiega, “temporali sparsi, anche di forte intensità, inizialmente sul settore nord-occidentale (Versilia, Lunigiana e Garfagnana), in trasferimento alle altre zone nel pomeriggio”.

