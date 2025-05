Maltempo: allerta gialla in Toscana per temporali

agenzia

Fino alle 8 di domani. Sulle zone interne centro settentrionali

FIRENZE, 22 MAG – Allerta gialla in Toscana “per rischio idrogeologico e temporali forti dalle 21 di oggi fino alle 8 di domani, venerdì 23 maggio. Possibilità di temporali in particolare nel pomeriggio-sera, più probabili sulle zone interne centro settentrionali” della regione. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Confermata l’allerta gialla “per mareggiate dalle 15 di oggi fino alla mezzanotte su costa centro settentrionale e Arcipelago”. La Sala operativa regionale della protezione civile, si spiega in una nota, ha poi confermato per tutta la giornata di oggi il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti nelle aree orientali della regione (dal Mugello fino alla Valdichiana e al bacino dell’alto Ombrone grossetano).

