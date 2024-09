Maltempo, allerta gialla per temporali forti in Toscana

agenzia

Domani su costa, arcipelago e parte occidentale della regione

FIRENZE, 22 SET – Emessa un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti su costa, Arcipelago e Toscana occidentale per tutta la giornata di domani, lunedì 23 settembre. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Possibilità di forti temporali in particolare su costa e Arcipelago. I fenomeni saranno più probabili inizialmente sull’Arcipelago, poi sul litorale e nel pomeriggio anche sulle zone interne.

