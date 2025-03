Maltempo, ancora chiuso tratto Fi-Pi-Li per allagamento

agenzia

E' quello fra gli svincoli di Lavoria e Vicarello verso Livorno

FIRENZE, 16 MAR – La Sgc Firenze-Pisa-Livorno, la quattro corsie che collega il capoluogo regionale al porto di Livorno, resta ancora chiusa al transito in entrambe le direzioni e di ogni veicolo, per il notevole allagamento causato dal maltempo nel tratto compreso fra gli svincoli di Lavori e Vicarello, sul versante di Livorno. Il tratto non è percorribile. Ci sono anche delle auto abbandonate in carreggiata da automobilisti che si sono messi in salvo. L’allagamento è verosimilmente stato causato dalla saturazione del reticolo idraulico (fossi e canali di campagna), inoltre quel tratto non è distante dal canale scolmatore che ha ricevuto le acque dell’Arno. La Città metropolitana di Firenze ha poi spiegato nel dettaglio che al km 68 della Fi-Pi-Li l’allagamento è “in corrispondenza del cavalcavia ferroviario tra le uscite A12 Collesalvetti e Vicarello, si sta lentamente abbassando con l’ausilio della consueta idrovora e di un’idrovora ausiliaria, adesso che il livello del canale scolmatore Arno si è abbassato permettendo di ricevere acqua dalle idrovore”. Metrocittà e Avr, la società di gestione della ‘quattro corsie’, prevedono di liberare le carreggiate “dall’acqua in serata”. Le squadre Avr “per effettuare la pulizia e riaprirla al transito sono già pronte”. Invece al km 66 “in corrispondenza del fiume Isola, tra le uscite Vicarello e Lavoria, l’allagamento si sta anch’esso abbassando, ma più lentamente perché qui occorre solo attendere che defluisca l’acqua presente nei campi, fuoriuscita dagli argini rotti del fiume”. La previsione su questo altro tratto chiuso al traffico per allagamento è che “in serata vengano liberate dall’acqua almeno le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA