Maltempo: attivati anche in mattinata spazzaneve nel Bolognese

agenzia

Su otto strade provinciali dell'Appennino

BOLOGNA, 23 APR – Attivati anche questa mattina, a causa del maltempo, gli spazzaneve nei tratti appenninici di otto strade provinciali del Bolognese. In particolare tra le 5 e le 11 otto spazzaneve della Città metropolitana sono stati utilizzati per liberare dalla neve le carreggiate di otto strade provinciali: la 40 Passo Zanchetto – Porretta Terme, la 55 Sant’Antonio, la 60 San Benedetto Val di Sambro, la 61 Val di Sambro, 63 Bivio Lizzo – Castel di Casio, la 64 Granaglione-SS64, la 71 Cavone e la 79 Pian di Balestra. Il monitoraggio delle strade, spiegano dalla Città Metropolitana di Bologna, è costante e i mezzi saranno in servizio fino a cessate esigenze.

