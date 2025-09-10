Maltempo, bomba d’acqua nel Veneto orientale

agenzia

Zaia, 122 mm di pioggia in 4 ore, più colpite Bibione e Caorle

VENEZIA, 10 SET – Stanotte tra le 2 e le 6 un violento acquazzone si è abbattuto sul Veneto orientale, tra San Michele al Tagliamento, Bibione, Porto Santa Margherita e Caorle, con 122 millimetri di pioggia rilevati durante l’evento. Al momento ci sono ancora strade impraticabili e proprietà private allagate; sul posto stanno lavorando i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile del Veneto, a supporto dei tecnici del Comune. “Ringrazio tutti gli uomini della nostra protezione civile e dei vigili del fuoco che stanno operando da stanotte per riportare la situazione alla normalità – dichiara il presidente della Regione Luca Zaia -. Il maltempo insisterà sul Veneto fino a stasera, con una fase più intensa tra la mattinata e il tardo pomeriggio di oggi, in particolare sulla zona prealpina e sulla pianura nordorientale. I temporali saranno intensi; peraltro per le 13.05 sono previsti in laguna 105 cm di acqua alta. La Protezione civile del Veneto ha dichiarato fino alle 20 la criticità gialla proprio per questi fenomeni temporaleschi intensi; invito tutti i cittadini, in particolare i residenti nelle aree dichiarate più a rischio, a prestare la massima attenzione”.

