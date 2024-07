Maltempo, canoisti salvati dalla Croce Rossa a Sirolo

agenzia

Sorpresi dal forte vento e riparati nella spiaggia Due Sorelle

ANCONA, 22 LUG – Sei canoisti sono stati sorpresi dal maltempo, nella tarda mattinata di oggi, mentre si trovavano in mare tra Ancona e Sirolo. Poi sono stati salvati da personale e un mezzo della Croce Rossa. I canoisti erano usciti in acqua prima della perturbazione. Il cambio repentino delle condizioni meteo marine ha spinto due di loro a cercare un primo riparo sulla spiaggia delle Due Sorelle, a Sirolo (Ancona). Poi hanno provato a tornare indietro e sono stati intercettati in mare aperto dal personale Opsa della Croce Rossa, operatori polivalenti del salvataggio in acqua. Ad attivare la Cri, per la ricerca delle persone, è stata la Capitaneria di Porto. ll mezzo di soccorso nautico ha trovato i primi due canoisti che pagaiavano per mettersi in salvo. Sono stati scortati fino alla spiaggia di Numana. Riprese le ricerche degli altri quattro dispersi, insieme ai Traghettatori del Conero, sono stati ricondotti sulla terra ferma anche questi.

