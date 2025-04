Maltempo, chiuso ai camion il traforo del Monte Bianco

agenzia

Sale l'allerta frana a Quincinetto, chiuso tratto autostrada A5

AOSTA, 17 APR – Il traforo del Monte Bianco è chiuso ai soli mezzi pesanti per via della neve, caduta soprattutto sul versante francese (circa mezzo metro). Transitano invece regolarmente le auto. Lo si apprende dal Geie Tmb, il gestore della galleria. Nelle scorse ore ci sono state chiusure temporanee, tanto che il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, riferendo in Consiglio Valle a riguardo della situazione, poco dopo le 11 aveva detto che “allo stato attuale è chiuso il traforo del Monte Bianco in quanto la rampa di accesso della parte francese è stata colpita da cadute di alberi”. Dalla scorsa notte è chiuso per neve il traforo del Gran San Bernardo. Vietato transitare anche lungo il tratto di autostrada A5 tra Pont-Saint-Martin e Quincinetto (Torino) “a causa – ha riferito Testolin – della frana in località Chiappetti che ha peggiorato la sua situazione di instabilità: dalla segnalazione di ieri sera di allerta 1 si è passati in allerta 3, che quindi determina la chiusura. Stessa chiusura tra Albiano e Pont-Saint-Martin e tra Scarmagno e Pont-Saint-Martin”. Problemi alla viabilità anche lungo la strada statale 26 all’altezza di Montjovet.

