Maltempo, cresce ad arancione allerta temporali in Liguria

(Vedi 'Maltempo, allerta gialla...' delle 12:51)

GENOVA, 04 SET – La protezione civile della Liguria ha modificato l’allerta meteo annunciata a partire da questa sera aumentando il livello di attenzione da giallo ad arancione al centro, Genova compresa, e nel ponente, comprese Imperia e Savona. “L’allerta arancione è il massimo grado per i temporali, che potranno manifestarsi anche con intense raffiche di downburst” scrive in una nota Arpal. L”allerta arancione per temporali scatta dalle 00 alle 13 di domani – si legge -: attenzione alle precipitazioni e alle raffiche di downburst. In giallo dalle 21 di oggi alle 15 di domani il resto della regione”. “Le ultime uscite modellistiche – dice Arpal – riportano un maggiore ingresso della ventilazione meridionale, che sospinge la convergenza verso la terraferma con conseguenti accumuli e persistenza più accentuati rispetto alle valutazioni della mattinata, che rimangono valide per la descrizione dell’evoluzione prevista”. L’annunciato maltempo, che già adesso favorisce l’instabilità con fenomeni temporaleschi forti sul bacino del Mar Ligure, si svilupperà in diverse fasi. Fino alla serata odierna saranno possibili temporali forti (con possibili raffiche di downburst): ad esempio a Varese Ligure sono caduti 45.6mm/1h alle 16.30. La fase più intensa è attesa dalle prime ore della notte fino alla mattina di giovedì 5 settembre, con precipitazioni diffuse e fenomeni temporaleschi forti o organizzati più insistenti sul centro-ponente, “dove potrà verificarsi una convergenza, ossia lo scontro fra l’aria caldo-umida proveniente dal Tirreno e l’aria più fredda in uscita dalla pianura padana attraverso i valichi appenninici”. “Le nuove uscite modellistiche hanno aumentato i quantitativi di pioggia e la possibile stazionarietà dei temporali, che saranno molto intensi, capaci di scaricare ingenti quantitativi di acqua in uno spazio e un tempo molto ristretto, accompagnati da grandine di piccole dimensioni e soprattutto improvvise raffiche di downburst in corrispondenza degli scrosci più intensi, con tutte le conseguenze che possono causare raffiche improvvise e localizzate anche superiori ai 150 km/h per cui non esiste un’allerta specifica” spiega ancora Arpal.

