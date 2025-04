Maltempo e allagamenti nel Foggiano, automobilisti soccorsi

agenzia

Maggiori disagi a Lucera. Sindaco: "situazione sotto controllo"

BARI, 24 APR – Una pioggia violenta si è abbattuta nel pomeriggio di oggi a Lucera nel Foggiano provocando diversi allagamenti e disagi per la circolazione stradale. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco che stanno operando nel comune per liberare le strade allagate. Il sindaco Giuseppe Pitta ha sottolineato che “la situazione è attualmente sotto controllo e che la protezione civile è al lavoro. Soccorsi anche alcuni automobilisti in difficoltà sorpresi dalla violenta pioggia”. Stando a quanto si apprende, l’ondata di maltempo, che era prevista, non ha creato al momento disagi particolari in altre zone del Foggiano.

