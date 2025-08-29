Maltempo, esondazioni e allagamenti in provincia di Trieste

agenzia

Disagi per la pioggia in diverse zone di Muggia e San Dorligo

TRIESTE, 29 AGO – Tra le zone più danneggiate a Trieste, in seguito alle piogge abbondanti della mattinata, ci sono i Comuni di San Dorligo e Muggia, dove si segnalano torrenti esondati, strade chiuse e allagamenti. A Muggia, per proteggere alcune abitazioni in località Vignano, la Protezione civile ha fissato le paratie che hanno evitato danni alle case della zona. Molti corsi d’acqua hanno origine in Slovenia, dove temporali sono ancora in corso, mentre tra San Dorligo e Muggia al momento le precipitazioni si sono attenuate. La Protezione civile segnala accumuli di pioggia a ridosso del confine anche superiori ai 100 millimetri e localmente fino a 200 millimetri. Sul resto della regione in mattinata non ha piovuto. Il monitoraggio continua, soprattutto nei due Comuni, alla luce delle previsioni, che annunciano nuove piogge dal pomeriggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA