Maltempo estremo al Nord-Ovest, sole su versante adriatico e Sud

Mete

www.iLMeteo.it: "Ancora qualche fenomeno in Emilia Romagna"

Ancora forte maltempo su alcune zone del Paese in questo fine settimana in particolare al Nord-Ovest, con violenza autunnale, e parte dell’Alto Tirreno. Meglio sulle regioni adriatiche e al Sud. In particolare, rileva Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, dopo le piogge più intense al mattino su Alta Toscana, Liguria, Piemonte con qualche fenomeno ancora su Emilia, Lombardia e Friuli, nel pomeriggio di questo sabato il maltempo si concentrerà su Liguria, da Levante verso Ponente, Piemonte e Valle d’Aosta con piogge oltre i 150 litri per metro quadrato. Il tempo migliorerà invece sul resto del Centro e su tutto il Sud splenderà il sole a tratti coperto da velature in arrivo dal Nordafrica. “Questo – spiega Gussoni – è il periodo dei fenomeni più intensi in Italia, ma quest’anno sono arrivati in anticipo e senza irruzioni di freddo dalle zone polari”. Si verifica così che “mari ancora caldi e terreni zeppi d’acqua causeranno piene repentine dei fiumi, sotto il continuo sviluppo di nubifragi sparsi”. Domenica le precipitazioni continueranno a battere sulle stesse zone, in particolare sul Piemonte occidentale e settentrionale, in Valle d’Aosta, sulla Liguria di Ponente con qualche temporale in arrivo anche in Sardegna. Al mattino previsto il culmine del maltempo poi, se le previsioni saranno confermate, dal pomeriggio l’allontanamento del vortice perturbato verso Francia, Spagna e Marocco favorirà un graduale e lento miglioramento. Dalla prossima settimana il tempo sarà anticiclonico ovunque con sole e condizioni asciutte: anticiclone in autunno significa, però, anche nebbia a tratti fitta in Val Padana.