Maltempo: Fontana, in un anno saranno operative tutte le vasche

'I lavori sono in fase di completamento'

MILANO, 17 MAG – “Sono convinto che nello spazio di un anno tutte le protezioni che sono state previste saranno efficaci per cui si dovrebbe allontanare definitivamente il rischio che si ripetano episodi tipo questi ultimi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di una cerimonia in Questura, parlando delle vasche di laminazione dopo il maltempo dei giorni scorsi. “I lavori sono in corso, come ho già detto, e noi li abbiamo dovuti iniziare un po’ in ritardo non per colpe nostre ma per una questione territoriale – ha aggiunto Fontana – Adesso i lavori sono in fase di completamento: una vasca è già stata completata, un’altra verrà aperta entro la fine dell’estate”.

