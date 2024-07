Maltempo: forte grandinata a Milano

agenzia

Pezzi di ghiaccio come palle da biliardo, nessun ferito

MILANO, 12 LUG – Una forte grandinata, con pezzi di ghiaccio in alcuni casi grandi come noci e anche palle da biliardo, si è verificata a Milano. La grandinata, durata pochi minuti, ha creato timori per la violenza della grandine su tetti e vetri di auto e lucernari. Le persone hanno cercato di ripararsi sotto tende e balconate. ‘C’erano pezzi grossi come palle da biliardo’. A Milano non avrebbe provocato feriti colpiti direttamente dai pezzi di ghiaccio. Lo ha confermato il 118. Molte sono le persone che si sono rifugiate sotto tendoni o balconate, o nelle aree di servizio in auto. Particolari disagi si sono verificati nella zona San Siro, dove è in corso un concerto degli Stray Kids, con alcuni fuggi fuggi tra le migliaia di giovani in attesa, monitorati in strada dalle pattuglie della Polizia Locale, ma senza contusi. Nessun incidente particolare o allagamento è stato segnalato per il momento in città, a parte qualche cedimento di tegole e cornicioni. I fiumi Seveso e Lambro sono sotto monitoraggio ma non in emergenza. I vigili del fuoco hanno fatto alcune decine di interventi: una ventina più gravi nella zona Nord-Ovest di Milano, e in particolar modo a Cornaredo e Bareggio, dove sono caduti diversi rami e anche alcuni alberi che hanno danneggiato vetture in sosta, anche in modo grave, senza però provocare, per quanto si sa al momento, feriti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA