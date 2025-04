Maltempo, forte pericolo di valanghe in Valle d’Aosta

agenzia

Sconsigliate le escursioni al di fuori dei percorsi assicurati

AOSTA, 16 APR – Per le forti precipitazioni attese in Valle d’Aosta, il pericolo valanghe sale a livello ‘forte’, indice 4 su una scala di 5 punti. Vento e neve fresca sono segnalati al di sopra dei 2.300 metri di quota e il pericolo aumenterà nettamente nel corso della giornata. “La pioggia mista a neve – scrive la Fondazione Montagna Sicura – causerà al di sotto dei 2700 metri diffusamente un impregnamento del manto nevoso. La neve fresca e la neve ventata diventeranno progressivamente sempre più instabili a tutte le esposizioni. Queste condizioni favoriranno nel corso della giornata un netto aumento del pericolo di valanghe asciutte e bagnate sui pendii ripidi, specialmente alle quote medie e alte. Soprattutto verso sera si prevedono frequenti valanghe spontanee di grandi dimensioni che possono avanzare sino a valle. Inoltre, in alcuni punti le valanghe umide possono subire un distacco nel debole manto di neve vecchia”. Le escursioni al di fuori delle piste assicurate sono pertanto sconsigliate.

