Maltempo: forti temporali nell’Alessandrino, alberi abbattuti

agenzia

Piogge a tratti in giornata nel Torinese, con grandine

TORINO, 12 LUG – Il maltempo si è presentato a tratti in Piemonte anche verso sera e l’allerta gialla prevista per la seconda metà della giornata in provincia di Alessandria, ha interessato soprattutto Casalese, Basso Monferrato, Valenzano e Val Cerrina, con forti temporali e vento a raffiche nel capoluogo, che hanno anche abbattuto degli alberi. Forti piogge a tratti già dal pomeriggio erano ricominciate, alternandosi al sole, con temporali a Torino e in alcune aree della provincia, non senza qualche grandinata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA