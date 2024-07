Maltempo, frana ostruisce provinciale Gran Paradiso in Piemonte

agenzia

Decine di interventi dei vigili del fuoco nel Canavese

LOCANA, 01 LUG – Sono stati decine di interventi dei vigili del fuoco, nella tarda serata di ieri, nel Torinese, a causa del maltempo. In particolare, da una vasta zona del Canavese, sono arrivate numerose segnalazioni per i danni provocati da grandine e vento. Una frana ha ostruito la provinciale 460 del Gran Paradiso tra Locana e Noasca. Diversi corsi d’acqua hanno superato la soglia di pericolo. La grandine ha poi provocato danni in pianura: nella zona di Cuorgnè e Forno sono caduti chicchi di ghiaccio di notevoli dimensioni che in alcuni casi hanno mandato in frantumi i vetri delle auto in sosta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA