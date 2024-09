Maltempo: frana su Aurelia vicino Savona traffico deviato su A10

agenzia

Anas, massi caduti per colpa delle piogge

GENOVA, 26 SET – A causa della caduta di massi sulla carreggiata l’Aurelia è stata chiusa al traffico nei pressi di Noli (Savona). Non risultano persone e mezzi coinvolti. Il movimento franoso è stato provocato dalle piogge dei giorni scorsi spiega Anas in una nota. “Nella giornata di domani il personale tecnico Anas procederà alle verifiche in loco e alle operazioni necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza della circolazione”. Il traffico viene deviato sul percorso alternativo sulla autostrada A10 tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure.

