Maltempo, Giani ‘chiederemo stato emergenza per l’alto Mugello’

agenzia

'Stupisce che governo preveda solo E-R e Marche.5 milioni danni'

FIRENZE, 21 SET – “L’alluvione di questi giorni ha colpito anche la Toscana e segnatamente l’Alto Mugello. Per fortuna non ci sono state vittime ma si sono registrate frane, smottamenti, interruzioni di strade con danni nei territori di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola. Una prima sommaria ricostruzione ci porta ad individuare danni per circa 5 milioni. Rimaniamo quindi perplessi sul fatto che il Governo, nel dichiarare lo stato emergenza lo abbia fatto per l’Emilia Romagna e per le Marche ma non abbia considerato la Toscana”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Procederemo nei prossimi giorni – aggiunge in una nota Giani – a fornire la documentazione al Governo e probabilmente lunedì dichiareremo lo stato di emergenza regionale”.

