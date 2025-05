Maltempo, Giani ‘nubifragio in Alta Val di Cecina’

agenzia

A Pomarance 64 mm pioggia in un'ora. Forti temporali in Toscana

PISA, 05 MAG – Un nubifragio nell’area di Pomarance (Pisa), in Alta Val di Cecina, zona spesso colpita gravemente dal maltempo, “con 64 mm di pioggia caduti nella ultima ora”, viene segnalato dal presidente della Toscana Eugenio Giani rispetto all’allerta arancione oggi in Toscana. “Nelle prossime ore – ribadisce Giani rispetto a una precedente comunicazione – è atteso un graduale aumento della instabilità con temporali più diffusi e localmente intensi, in particolare tra Firenze, Siena e Arezzo. Il nostro sistema regionale è in stato allerta e pronto ad intervenire in caso di necessità”. Giani ha “Intensa linea temporalesca tra le province di Pisa e Firenze. L’area più instabile si conferma quella centrale con fenomeni, anche forti, che potranno ripresentarsi anche nelle prossime ore”, scrive anche stamani il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Sulla regione grava l’allerta arancione della protezione civile per rischio idrogeologico e temporali forti per l’intera giornata

