Maltempo, grandine e alberi caduti nel Novarese

agenzia

Forti raffiche di vento, inagibili alcune strade

TORINO, 12 LUG – Il maltempo che dalle prime ore di questa mattina ha colpito il Novarese ha portato problemi alla viabilità verso il Lago d’Orta nel nord della Provincia. La Statale 229 al km 27,300 ha ceduto per 40 cm circa per tutta la carreggiata per una larghezza di circa 2 metri. La carreggiata che congiunge Novara a Borgomanero è completamente inagibile. L’arteria é chiusa e sono stati creati percorsi alternativi tramite le strade provinciali e comunali da Cressa e da Fontaneto d’Agogna. Vi sono anche parecchie piante abbattute che hanno bloccato temporaneamente la tangenziale di Borgomanero. Sui vari interventi, e impegnata la Polizia Stradale di Arona, presenti anche i carabinieri, Polizia Locale di Borgomanero, Vigili del Fuoco e Anas.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA