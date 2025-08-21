Maltempo: grandine e vento fino a 100 km/h, disagi nel Riminese

agenzia

A Santarcangelo volati alcuni pannelli del deposito Amazon

BOLOGNA, 21 AGO – Disagi per il maltempo sulla costa romagnola, in particolare nel Riminese a causa dei rovesci di pioggia, della grandine e delle forti raffiche di vento che si sono abbattuti sul territorio poco dopo le 18. Nel dettaglio, folate di vento fino a 100 chilometri all’ora hanno colpito Torre Pedrera e la zona di Rimini Nord mentre oltre 30 millimetri di pioggia sono caduti in 20 minuti a Gambettola, nel Cesenate e a Savignano sul Rubicone e 25 millimetri a Bellaria, nel Riminese. A Santarcangelo di Romagna, come riportato in un video pubblicato sulla pagina Facebook Meteo-Pedemontana Forlivese il vento ha fatto volare alcuni pannelli di copertura del deposito Amazon. A Rimini segnalati disagi a Marina Centro a seguito della caduta di rami e alberature mentre a Viserba, per lo stesso motivo, sono state chiuse temporaneamente via Marconi e via Palotta. Diverse le chiamate ai Vigili del Fuco, in particolare per la caduta di rami. Intorno alle 18 il forte vento e la caduta di chicchi di grandine aveva spinto i turisti ad abbandonare le spiagge dove si sono levate segnalazioni per allagamenti e ombrelloni, sedie a sdraio e lettini volati via.

