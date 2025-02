Maltempo, grosso pino crolla su auto a Firenze, nessun ferito

agenzia

Vetture erano in sosta in piazza Savonarola

FIRENZE, 01 FEB – Venti interventi per il maltempo effettuati dai vigili del fuoco di Firenze da ieri sera a stamani alle 8, nel capoluogo e nella provincia. Tra questi c’è stata la caduta di un grosso pino finito su due autovetture parcheggiate in piazza Savonarola a Firenze. Non ci sono state persone ferite ma è stato necessario l’intervento dell’autogru per la rimozione della pianta di alto fusto. Gli altri interventi sono stati per alberi pericolanti e rami caduti, e per allagamenti in cantine e in abitazioni a livello di piano di campagna.

