Maltempo in Friuli, decine di interventi Vigili del fuoco

Albero cade e schiaccia auto parcheggiata. A Trieste soffia Bora

TRIESTE, 23 MAG – Ha continuato a imperversare per tutta la notte il maltempo in Fvg, e specificamente in Friuli, dove i vigili del fuoco, soltanto nella zona di competenza del Comando di Udine, hanno compiuto una ventina di interventi e altri dieci e un’altra decina sono quelli in corso o in attesa di assegnazione della squadra, come da aggiornamento alle ore 8 di stamani. In particolare, all’alba un grosso ramo è caduto su una vettura parcheggiata, a Torviscosa, schiacciandola. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Gli altri interventi hanno riguardato allagamenti di varia natura e danni causati da forti rovesci. A Trieste, invece, dalla notte scorsa soffia Bora con raffiche abbastanza forti.

