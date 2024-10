Maltempo: in Fvg continuerà pioggia intensa, arriva la Bora

agenzia

Diffuso in serata una nuova allerta

TRIESTE, 02 OTT – Dalle 18 circa è ancora caduta pioggia intensa sulla fascia orientale della regione, da 40 a 160 mm sulla fascia orientale; 120-150 mm sulle Prealpi Giulie e nelle Valli del Torre e nelle Valli del Natisone; 114 mm a Lucinico (Gorizia). Si segnalano allagamenti a Gradisca, Savogna, Sagrado, Mariano del Friuli dove sono stati coinvolti anche la scuola e l’asilo. E’ stato chiuso il guado di Nimis. Lo precisa una allerta regionale diffusa alle 22 che annuncia nuove piogge, anche intense, e Bora forte. Si sono innalzati i livelli idrometrici nei corsi d’acqua del bacino dell’Isonzo. Il valore di pioggia caduta più elevato è stato registrato alla stazione di Malghe Mersino Matajur (Udine) con 163 mm. Nelle prossime ore saranno ancora probabili piogge abbondanti o localmente intense sulla fascia orientale, specie fra Gorizia, il Carso e Trieste, mentre sulle altre zone sono probabili piogge sparse in genere deboli. Nella notte è previsto l’ingresso di correnti da est-nordest nei bassi strati, con l’arrivo della Bora da moderata a sostenuta, specialmente sulla costa, che dovrebbe contribuire ad attenuare le piogge. Domani mattina piogge sparse deboli o moderate, da abbondanti a intense nella seconda parte della giornata. Sui monti probabile neve in serata fino a 1600 m circa, fino a 1200-1400 m sul Tarvisiano. Su costa e zone orientali al mattino soffierà Bora da moderata a sostenuta, forte nel pomeriggio specie a Trieste, dove in serata sarà anche molto forte con raffiche probabilmente oltre i 100 chilometri orari. Venerdì piogge moderate, in esaurimento nel pomeriggio-sera. Su costa e zone orientali Bora forte, specie a Trieste con raffiche intorno a 100-120 km orari, in mattinata. Sui monti al mattino probabili nevicate oltre i 1200-1400 m.

