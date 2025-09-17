Maltempo in Fvg, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco

agenzia

Hanno lavorato tutta la notte per un'ondata di pioggia e vento

TRIESTE, 17 SET – Alberi caduti o pericolanti, allagamenti, situazioni varie di pericolo. Sono le ragioni degli oltre cento interventi eseguiti dai Vigili del fuoco dei comandi di Gorizia, Trieste e Udine a partire da ieri sera quando in una vasta zona della regione si sono abbattuti forti temporali con violente raffiche di vento. A Trieste in particolare intorno alle 21 c’è anche stata una forte grandinata con chicchi di grandi dimensioni. A Gradisca d’Isonzo un albero è caduto in via Aquileia in un giardino privato provocando disagi alla viabilità e lasciando la strada al buio dopo aver tranciato i fili dell’elettricità. Anche a Fogliano Redipuglia sono caduti due alberi a causa del vento, uno di essi è crollato sulla statale davanti a una centrale elettrica. Qualche problema si è verificato anche nel trasporto ferroviario a causa di un guasto tecnico che ha provocato ritardi nei convogli in direzione Trieste. All’ istituto Ceconi di Udine l’acqua piovana ha allagato la zona officine e l’aula magna. Interruzioni di energia elettrica in alcune vie e strade imbiancate dalla grandine. Una ventina di interventi nella notte. A Gemona (Udine) si sono verificati alcuni smottamenti con caduta di massi sulla strada. Molte case, strade e sottopassi sono stati invasi dall’acqua. I Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e questa mattina sono in corso gli ultimi interventi.

