Maltempo in Lombardia, già 70 interventi vigili del fuoco

agenzia

Soccorso nel Comasco un automobilista in sottopasso allagato

MILANO, 22 SET – Interessa in particolare le province di Como, Monza e Varese l’intensa ondata di maltempo che sta colpendo da alcune ore la Lombardia. Sono già oltre settanta, dall’inizio della perturbazione, gli interventi in tutta la regione dei vigili del fuoco, che restano impegnati nella gestione delle emergenze e la messa in sicurezza delle aree colpite. A Turate, in provincia di Como, i vigili del fuoco hanno soccorso un automobilista rimasto bloccato all’interno della propria auto in un sottopasso allagato. Una frana in località Villaggio Montelago, nel comune di Brusimpiano (Varese), ha causato la chiusura della strada statale di Porto Ceresio, mentre a Laveno Ponte Tresa, in provincia di Varese, sono segnalate criticità in via Ungheria e nelle strade limitrofe a causa dell’esondazione di un torrente.

