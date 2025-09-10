Maltempo in Lombardia,treno fermato a pochi metri voragine

Disagi

Sulla linea Milano-Lecco. Disagi tra Lecco, Como e Varese

Linea ferroviaria Milano-Lecco sospesa per l’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a fermare un treno a pochi metri da una voragine causata dal maltempo nei pressi della stazione ferroviaria di Bulciago (Lecco), una delle zone più colpite dalla forte perturbazione temporalesca della scorse ore. Numerosi i disagi e le richieste di soccorso per allagamenti, smottamenti e alberi pericolanti, oltre che nella provincia di Lecco in quelle di Como e di Varese, dove proseguono le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza delle aree colpite.

