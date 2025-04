Maltempo in Piemonte, 15 milioni per opere di somma urgenza

agenzia

Censite 500 frane, ma il numero potrebbe aumentare

TORINO, 19 APR – Ammontano ad almeno 15 milioni di euro le risorse necessarie per le opere di somma urgenza dopo i danni causati dal forte maltempo dei giorni scorsi in Piemonte. La stima è stata fatta oggi, nel vertice, in videocollegamento, tra il presidente della Regione Alberto Cirio, gli assessori alla Protezione civile Marco Gabusi e agli Enti locali Enrico Bussalino, i presidenti delle Province piemontesi e i rappresentanti degli enti locali Anci, Uncem, Upi, Anpci e Ali. La Regione – come già stato annunciato ieri – ha stanziato i primi 5 milioni di euro, prelevati dal fondo di riserva. Le frane censite in Piemonte sono oltre 500 ma il numero potrebbe aumentare. “Grazie all’accuratezza delle previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale, ndr) e alla tempestività degli interventi dei tecnici e della nostra protezione civile, che in poche ore ha saputo mettere in campo oltre 1500 volontari, pare che la situazione più critica sia passata, anche se le previsioni per le prossime ore non ci consentono di abbassare la guardia”, ha spiegato Cirio. Alle Province è stato chiesto “di lavorare da subito a una stima dei danni – ha proseguito il governatore – in modo da avere per i primi giorni della prossima settimana un conteggio il più possibile accurato da fornire al governo per l’istruttoria necessaria al riconoscimento dello Stato di emergenza che è essenziale per la copertura delle opere di somma urgenza. Ho sentito più volte in questi giorni il ministro Musumeci, e il vicepresidente Tajani, durante il Consiglio dei ministri di ieri, ha posto la questione all’attenzione del governo, da cui abbiamo avuto importanti rassicurazioni sul supporto e la vicinanza”, ha concluso Cirio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA