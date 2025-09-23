Maltempo in Valbormida, Bucci ‘presto i fondi, piano è priorità’

agenzia

"40 cm di pioggia in una notte sono una cosa enorme"

GENOVA, 23 SET – “Sulla Valbormida sono in contatto diretto con gli assessori Giampedrone e Piana. 40 centimetri di pioggia in una notte sono una cosa assolutamente enorme a cui non siamo preparati, nemmeno con le tecniche più moderne. Quindi bisognerà studiare un piano per la Valbormida e nelle prossime settimane inizieremo subito subito ad assegnare i fondi”. Lo ha detto il presidente della Regione Marco Bucci a proposito dell’alluvione in Valbormida, parlando a margine della conferenza stampa di chiusura della 65 esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. “Non sono quelli dell’emergenza, che ovviamente dovranno arrivare dallo Stato – ha sottolineato il governatore -, ma quelli che servono soprattutto per studiare un piano concreto per la Valbormida, perché siamo in ritardo. Dovevamo farlo già sei mesi fa ma purtroppo non siamo riusciti ad assegnare il budget. Adesso lo faremo, perché è la priorità numero uno – ha concluso -. Da queste lezioni si impara, anche se purtroppo non va bene perché bisognerebbe imparare prima”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA