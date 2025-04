Maltempo in Valle d’Aosta, allerta arancione fino a stasera

agenzia

Centro funzionale: "Attesi fenomeni di instabilità dei versanti"

AOSTA, 17 APR – Su tutto il territorio della Valle d’Aosta resta l’allerta arancione per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di oggi mentre domani il livello scenderà al colore ‘giallo’. Lo riferisce il bollettino elaborato dal Centro funzionale regionale. Allerta gialla idraulica, valida solo per oggi, riguardo ai livelli della Dora Baltea, nella vallata centrale e in bassa Valle. Su quasi tutto il territorio criticità valanghiva arancione (gialla soltanto nella vallata centrale) che domani calerà a ‘gialla’. “Sino a fine pomeriggio – si legge – ancora deboli nevicate su tutta la regione, più probabili” in bassa Valle e nelle valli del Monte Rosa e di Champorcher. “Limite nevicate in progressivo rialzo a 1.500 metri circa” ed “esaurimento dei fenomeni dalla serata”. Inoltre “valutato l’attuale stato di saturazione dei suoli sulla base delle precipitazioni registrate sino a questo momento, sulla base delle segnalazioni di dissesto pervenute presso il Centro funzionale, le precipitazioni previste ancora per le prossime ore, tenuto conto dell’incremento dei contributi idrici legato anche ai fenomeni di fusione della neve attualmente presente al suolo, potranno determinare l’innesco di diffusi fenomeni di instabilità superficiale sui versanti, l’attivazione o la riattivazione di fenomeni gravitativi, l’innesco di colate detritiche, la riattivazione di grandi movimenti franosi e localizzati fenomeni di esondazione ed erosione sui torrenti principali”. Le valanghe “di magnitudo maggiore (medie e grandi) saranno fenomeni in grado d’interagire con le aree antropizzate. Sono attesi diffusi eventi valanghivi di piccole dimensioni”.

