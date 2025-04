Maltempo in Valle d’Aosta, riapre a senso unico tratto dell’A5

agenzia

Rientrata l'allerta frana a Quincinetto, fino a ieri lunghe code

AOSTA, 19 APR – E’ rientrato l’allarme per la frana di località Chiappetti a Quincinetto (Torino) e così la sottostante corsia Nord (direzione Torino-Aosta) dell’autostrada A5 è stata riaperta a senso unico alternato. Lo comunica la Regione Valle d’Aosta. La chiusura del tratto Pont-Saint-Martin – Quincinetto, scattata dopo il maltempo dei giorni scorsi in Piemonte e Valle d’Aosta, aveva causato lunghe code fino a ieri sera in bassa valle. Erano necessarie fino a 3-4 ore per uscire dalla Valle d’Aosta.

