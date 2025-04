Maltempo in Valle d’Aosta, segnalati oltre 90 dissesti

agenzia

Confermata allerta gialla su tutto il territorio

AOSTA, 18 APR – “Sul territorio valdostano sono stati segnalati da inizio evento oltre 90 dissesti in tutta la regione, con maggiore intensità nella zona sud-orientale. Numerosi comuni sono stati interessati da interruzioni dell’elettricità e chiusura strade. I forestali hanno rilevato ulteriori smottamenti e esondazioni. In considerazione della saturazione dei suoli, si conferma una criticità idrogeologica gialla. I livelli della Dora Baltea sono sotto le soglie di attenzione e in diminuzione”. E’ quanto si legge nel bollettino di aggiornamento della situazione idrogeologica e idraulica in Valle d’Aosta a cura del Centro funzionale regionale.

