Maltempo in Valle d’Aosta, utenze senza energia calano a 2.446

Verso il ripristino della linea anche a Lillaz di Cogne

AOSTA, 19 APR – Sono diminuite a 2.446 le utenze che non sono ancora raggiunte dalla corrente elettrica in Valle d’Aosta – l’1,88% del totale – dopo il maltempo dei giorni scorsi. Lo comunica, interpellato dall’ANSA, Giorgio Pession, presidente e amministratore delegato di Deval, la società che si occupa della distribuzione dell’energia elettrica in Valle d’Aosta e che sta lavorando al ripristino delle linee. Giovedì scorso, all’apice dei danni provocati dalle precipitazioni, i contatori scollegati erano circa 25 mila, su un totale di 130 mila 200. Tra le zone più colpite alcune frazioni di Cogne: dopo la riattivazione avvenuta ieri a Gimillan, per la giornata di oggi l’amministrazione comunale prevede il ripristino della linea nella frazione di Lillaz.

