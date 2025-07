Maltempo in Veneto, esonda fiume nel Trevigiano

agenzia

Colpita la provincia di Treviso, fermi treni per Pordenone

TREVISO, 24 LUG – Vigili del fuoco al lavoro per il maltempo che ha colpito nel primo pomeriggio di oggi la provincia di Treviso, in particolare i comuni di Conegliano, Godega di Sant’Urbano, San Fior e Cordignano. Le squadre sono impegnate con idrovore e motopompe per allagamenti e alberi abbattuti. I rinforzi giungono da Venezia e Padova. A Pieve di Soligo è esondato il fiume Soligo. Interrotta la circolazione ferroviaria tra Conegliano e Pordenone a causa di un albero caduto sui binari.

