Maltempo: intense nevicate a sud di Salerno, disagi al traffico

agenzia

Auto bloccate dalla neve. In azione spazzaneve e spargisale

SALA CONSILINA, 12 GEN – Forti precipitazioni nevose si stanno verificando sui territori degli Alburni, della Valle del Tanagro e del Vallo di Diano, a sud di Salerno. La neve sta cadendo copiosa già dalle prime ore del mattino non soltanto nelle zone montane, ma anche nelle aree collinari a bassa quota. Situazioni più critiche si registrano a Caggiano, a Montesano sulla Marcellana e in altri comuni limitrofi. In azione mezzi spazzaneve e spargisale per garantire la sicurezza delle strade principali e per evitare che i disagi si estendano ad altre arterie viarie. A causa della nevicata abbondante, sono segnalati rallentamenti e difficoltà nel traffico, con numerosi automobilisti che si sono visti costretti a rimanere bloccati a causa dell’accumulo di neve su strade secondarie. Al momento non si registrano particolari disagi nel tratto autostradale dell’A2 che attraversa il territorio del Vallo di Diano. La Polstrada di Sala Consilina ed il Coa invitano alla massima prudenza e suggeriscono di limitare gli spostamenti. Al tempo stesso ricordano che è fatto divieto di circolazione sull’autostrada per i veicoli non equipaggiati con pneumatici invernali o catene da neve. Sono previste precipitazioni nevose nel corso della giornata tuttavia la situazione resta sotto monitoraggio continuo.

