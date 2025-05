Maltempo, interrotti collegamenti via mare con Isole Tremiti

agenzia

La motonave Santa Lucia resta in porto a Termoli

TERMOLI, 16 MAG – Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia) a causa delle avverse condizioni meteo. La motonave “Santa Lucia” questa mattina è rimasta in porto, annullando per l’intera giornata la traversata prevista per le Diomedee. La Capitaneria di Porto ha emesso un avviso di burrasca valido fino alla serata, inviato a tutti gli operatori portuali e marittimi. Il bollettino meteo-marino prevede mare mosso e vento da nord forza 7. Pioggia e un brusco abbassamento delle temperature sono stati rilevati già dall’alba.

