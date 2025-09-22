Maltempo Liguria, assessore Giampedrone in Valbormida

agenzia

Sul posto personale di P.civile. Partita la Colonna mobile

GENOVA, 22 SET – L’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone sarà in Valbormida oggi per fare il punto della situazione dopo i gravi disagi provocati nella notte dalla perturbazione che sta attraversando la Liguria. Sul posto stanno già operando anche i tecnici della Protezione civile, mentre la Colonna Mobile della Regione sta partendo per raggiungere i luoghi più colpiti.

