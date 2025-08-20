Maltempo Liguria, in 12 ore caduti 5 mila fulmini

agenzia

Regione in allerta arancione, durante notte 61 mm pioggia

GENOVA, 20 AGO – Sul Centro Levante ligure, in allerta arancione per temporali dalle 7 di stamani, si è abbattuta una forte tempesta di fulmini, circa 5 mila in meno di 12 ore. I dati, forniti da Arpal e registrati sulla rete Omirl, mostrano una fulminazione intensa che dal centro si è spostata dopo la mezzanotte sul levante ligure. Le precipitazioni sono state invece moderate: 39mm a Genova Monte Gazzo in un’ora, 49 mm a Camogli, 61 a Brugnato (La Spezia).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA