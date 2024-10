Maltempo Liguria, migliora la situazione in Val Bormida

agenzia

Anas, riaperta l'Aurelia fino alle 17 poi chiusura notturna

GENOVA, 28 OTT – Sta lentamente migliorando la situazione in Val Bormida, maggiormente colpita dall’ondata di maltempo con corsi d’acqua esondati e frane che ieri hanno provocato ingenti danni. Le linee telefoniche sono state ripristinate. Sono 40 i volontari impegnati con i mezzi della Colonna mobile della Protezione civile di Regione Liguria per rispondere, in sinergia con i vigili del Fuoco e i Comuni, alle centinaia di richieste di aiuto della popolazione. In particolare, due squadre stanno operando a Carcare mentre le altre si trovano a Cairo Montenotte sia per liberare scantinati, garage e magazzini dai detriti che nei piani sotterranei della scuola e dell’ospedale San Giuseppe, invasi ieri da acqua e fango. Intanto, nello spezzino, la via Aurelia è stata riaperta la tratta a Borghetto di Vara, in provincia di La Spezia, chiusa ieri. Nel rispetto di quanto annunciato ieri, è stato effettuato questa mattina un sopralluogo tecnico di Anas, in seguito al quale è stato definito il ripristino della transitabilità in orario diurno, ovvero fino alle ore 17, in relazione al livello del fiume Vara non ancora rientrato nei livelli ordinari. Domattina la strada sarà riaperta dalle ore 6.45 fino alle 17.00. Prosegue il presidio di Anas ed anche nella giornata di domani sono fissate ulteriori attività.

