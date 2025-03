Maltempo, Livorno chiude scuole e parchi per allerta arancio

agenzia

Niente traffico su strada che è sopra una cassa di espansione

LIVORNO, 21 MAR – Per domani sabato 22 marzo, e fino al perdurare dell’allerta arancione, a Livorno è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici; la chiusura delle ludoteche comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri; la chiusura del canile comunale. Si raccomanda di limitare gli spostamenti e di adottare tutti i comportamenti corretti per il rischio annunciato, in particolare in prossimità dei corsi d’acqua. Per motivi precauzionali sarà chiuso il tratto di via Aiaccia che attraversa la cassa d’espansione del torrente Ugione. Rimarrà percorribile il tratto di via Aiaccia che va dall’incrocio con via delle Sorgenti fino al ponte sull’Ugione. La Protezione civile raccomanda particolare prudenza agli abitanti della zona e di prestare attenzione all’evolversi della situazione, visto il codice di allerta arancione emesso dalla protezione civile della Toscana.

