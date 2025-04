Maltempo: mamma e 2 figli piccoli salvati nel Pavese

agenzia

Rimasti intrappolati per un allagamento vicino al Po

MILANO, 17 APR – L’intervento dei vigili del fuoco di Broni (Pavia), con il supporto della squadra Saf (Speleo alpino Fluviale) del comando di Pavia, ha tratto in salvo oggi una donna con i suoi due figli piccoli, rimasti intrappolati a Campospinoso (Pavia), in Oltrepò Pavese, a causa di un improvviso allagamento nei pressi dell’argine del fiume Po. La mamma, con la sua bambina di 4 anni e un neonato di appena 3 mesi, sono stati raggiunti e messi in sicurezza nonostante le difficili condizioni ambientali, con pioggia battente e vento. I tre sono stati visitati dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto: risultano tutti in buone condizioni di salute

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA