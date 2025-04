Maltempo nel Biellese, decine di interventi per alberi caduti

agenzia

Al lavoro i vigili del fuoco

BIELLA, 16 APR – Raffica di interventi dei vigili del fuoco di Biella e delle caserme dei volontari di Cossato e Ponzone per il maltempo: sono state numerose le chiamate per alberi pericolanti e caduti sui cavi della corrente e telefonici. Dall’inizio delle precipitazioni alle 8 di mercoledì mattina, i pluviometri in provincia di Biella hanno registrato 87,2 millimetri d’acqua caduti all’alpe Camparient in Valsessera, 85,2 al santuario di Oropa, 70,8 a Bielmonte e di 69,8 a Pettinengo. A Biella i millimetri registrati sono 54,8.

