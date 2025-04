Maltempo, nel Biellese donna ferita, l’auto colpita da un albero

agenzia

Il Lanificio Cerruti evacuato per precauzione

BIELLA, 16 APR – Un incidente è avvenuto a Tollegno (Biella) a causa del maltempo. Un albero caduto sulla sede stradale ha preso in pieno un’auto in transito ed è rimasta ferita l’automobilista: si tratta di una donna, che è stata estratta dai vigili del fuoco e portata al pronto soccorso di Ponderano dal 118. Ha riportato un trauma cranico. Questa notte inoltre al lanificio Cerruti di Biella, proprio al confine sul Cervo, non si lavorerà. La proprietà ha deciso preventivamente di evacuare lo stabilimento. Un altro soccorso persona è stato effettuato dai pompieri a Occhieppo Inferiore: con l’esondazione del torrente Elvo una persona è rimasta bloccata ed è stata recuperata. Si registrano molte piante su cavi della corrente, cavi telefonici, allagamenti, frane, soccorsi persona e incidenti stradali.

